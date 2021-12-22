ارتفاع أسعار النفط رغم المخاوف من تداعيات انتشار المتحور أوميكرون

واشنطن 22 ديسمبر 2021 (وال) -صعدت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، على الرغم من المخاوف من تداعيات انتشار المتحور أوميكرون، وبيانات أمريكية عن النفط.

وبحلول الساعة 07:45 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة (0.27%)، إلى (71.31) دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة (0.04%) إلى (74.01) دولار للبرميل.

وجاء الارتفاع رغم المخاوف من تداعيات انتشار المتحور أوميكرون، وبيانات أمريكية حول مخزونات الخام في الولايات المتحدة، والتي أشارت إلى أن مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير، تراجعت الأسبوع الماضي في حين ارتفعت مخزونات البنزين.

ووفقا لمصادر، أظهرت بيانات معهد البترول انخفاض مخزونات الخام بمقدار (3.7 ) مليون برميل، وتراجعت مخزونات نواتج التقطير (849) ألف برميل.(وال واشنطن) س خ.

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