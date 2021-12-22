البيضاء| اختتام دورتين تدريبيتين استهدفت موظفي مراقبة الخدمات المالية

البيضاء 22 ديسمبر 2021 (وال)- اختتم ببلدية البيضاء يوم أمس دورتين تدريبيتين الأولى كانت حول “كيفية عمل المراقب المالي بالسفارات الليبية”.

هذا واستهدفت الدورة الأولى التي ألقاها الأستاذ أحمد فرج الحاسي، بمدرجات جامعة السيد محمد بن علي السنوسي، عددًا من المراقبين الماليين بمراقبة الخدمات المالية البيضاء، واستمرت على مدى خمسة أيام.

وأما الدورة الثانية كانت حول “تنفيذ العمليات المالية وفق القانون المالي ولوائحه”، واستهدفت عددًا من موظفي مراقبة الخدمات المالية البيضاء، واستمرت على مدى ثمانية أيام بإشراف الأستاذ عادل زعكوك، بإشراف مركز الدراسات المالية والتدريب.

يُشار إلى أن مركز الدراسات المالية والتدريب بصدد تنفيذ دورات قادمة، تستهدف كافة المراقبات والمكاتب المالية والتي قامت بمراسلة المركز بالاحتياج التدريبي، بالإضافة لتنفيذ دورة تدريبية حول “الحجز الإداري” تستهدف موظفي مكاتب مصلحة الضرائب منطقتي الوسطى والجنوبية، تليها المنطقة الغربية، وذلك وفق الاتفاقية الموقعة بين الطرفين، إلى جانب تجهيز لتنفيذ دبلوم للمراقبين الماليين ببلديتي البيضاء والمرج. (وال) هـــ ع/ ر ت

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