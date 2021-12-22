وزير التعليم العالي يراسل رئيس الحكومة لإمكانية الحصول على تغطية مالية لتنفيذ البرنامج الوطني للإيفاد

وجه وزير التعليم العالي مراسلة إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية بخصوص الخطة التنموية لوزارة التعليم العالي الخاصة بالمشروع الوطني للإيفاد من خلال الميزانية للعام المالي 2021 والتي لم يتم اعتمادها من قبل مجلس النواب .

حيث قال أن الوزارة قد خاطبت وزير التخطيط بشأن طلب تفويض مالي لغرض فتح تفويضات جديدة لإيفاد 4000 طالب للدراسة بالخارج على أساس برنامج 1 على 12 مع إفادة وزير التخطيط بعدم توفر التغطية المالية والمخصصات الكافية لتنفيذ تفويضات جديدة لإيفاد طلبة جدد .

وطالب وزير التعليم رئيس الحكومة النظر في إمكانية الحصول على التغطية المالية اللازمة لتنفيذ البرنامج الوطني للإيفاد للعام المالي 2021.

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