«المركزي» يعلن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار (الخميس 23 ديسمبر 2021)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الخميس 23 ديسمبر 2021، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.5951 دينار.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.2085 دينار، والجنيه الاسترليني 6.1354 دينار، والليرة التركية 0.3845 دينار، والدولار الكندي 3.5784 دينار ليبي، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2237 دينار، والدرهم الإماراتي 1.251 دينار، والدينار التونسي 1.5866 دينار ليبي، والدرهم المغربي 0.4975 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الخميس 23 ديسمبر 2021: