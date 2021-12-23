مشروع محطة كهرباء مصراتة يشهد تقدم في التنفيذ

مصراتة 23 ديسمبر 2021 (وال) _ يشهد مشروع محطة كهرباء مصراتة الإستعجالي بقدرة 650 ميغاوات، تقدم في التنفيذ من قبل إئتلاف شركتي (سيمنس) الألمانية و(إنكا) التركية.

هذا و يعد المشروع واحدًا من المشاريع المدرجة ضمن المخطط الإستراتيجي للشركة الذي يشمل إنشاء ثلاث محطات، منها واحدة في محطة مصراتة بقدرة 650 ميجاوات، وواحدة في غرب طرابلس بقدرة 671 ميجاوات، وأخرى في طبرق بقدرة 740 ميجاوات، وذلك في إطار مساعي الشركة لدعم الشبكة الكهربائية. (وال _ مصراتة) ف م / ه ع

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