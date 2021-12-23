من بينها ليبيا.. 10 دول تستحوذ على صادرات الإسمنت المصرية

استحوذت عشر دول، من بينها ليبيا، على 79% من إجمالي صادرات الإسمنت خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر من العام الجاري بقيمة 313,785 مليون دولار في مقابل 95,376 مليون دولار بنمو 229 %.

ووفقًا لتقرير المجلس التصديري لمواد البناء المصري؛ حلت ليبيا في المرتبة الثانية من حيث الدول المستوردة للإسمنت المصري خلال الأشهر العشرة الأولى من 2021 بقيمة 61,469 مليون دولار مقارنة بنحو 28,437 مليون دولار بنمو 116 %، مستحوذة على 15,5 % من إجمالي قيمة الصادرات.

ووفقًا للتقرير؛ سيطرت ساحل العاج على 16,1% من إجمالي صادرات الإسمنت المصري لتحتل المرتبة الأولى بقائمة أكبر مستوردي القطاع، بقيمة 63,782 مليون دولار في مقابل 47 ألف دولار بنمو 135,009%.

والدول التي استحوذت على إجمالي الصادرات المصرية من الإسمنت هي “غانا، السودان، كينيا، الكاميرون، الولايات المتحدة، السنغال، أوغندا، توجو بالإضافة إلى ساحل العاج وليبيا”، بحسب ما أوردته بوابة “الأهرام”.

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