اقتصاد

“المركزي” يبحث إدارة أصوله مع لجنة المخاطر والاستثمار

تم النشر منذُ 20 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، رفقة لجنة المخاطر والاستثمارات بالمصرف؛ آليات الاستثمار والتحليلات المتعلقة بإدارة أصول المصرف المركزي.

كما ناقش الاجتماع، الذي عُقد اليوم الخميس، مستجدات الأسواق المالية الدولية، حيث يعدّ من مهام لجنة المخاطر والاستثمار بالمصرف تحديد الجودة الائتمانية للاستثمارات، التي تكون عرضة لتقلبات السوق وتحقيق التوازن بين المخاطر والعوائد.

ويستعد المصرف المركزي للإقفال السنوي لعام 2021 بالإضافة إلى تنفيذ توصيات لجنة الميزانية عبر متابعة أصول وخصوم المصرف وانعكاس بعض الإجراءات المالية كتغيير سعر الصرف عليها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك