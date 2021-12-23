“المركزي” يبحث إدارة أصوله مع لجنة المخاطر والاستثمار

بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، رفقة لجنة المخاطر والاستثمارات بالمصرف؛ آليات الاستثمار والتحليلات المتعلقة بإدارة أصول المصرف المركزي.

كما ناقش الاجتماع، الذي عُقد اليوم الخميس، مستجدات الأسواق المالية الدولية، حيث يعدّ من مهام لجنة المخاطر والاستثمار بالمصرف تحديد الجودة الائتمانية للاستثمارات، التي تكون عرضة لتقلبات السوق وتحقيق التوازن بين المخاطر والعوائد.

ويستعد المصرف المركزي للإقفال السنوي لعام 2021 بالإضافة إلى تنفيذ توصيات لجنة الميزانية عبر متابعة أصول وخصوم المصرف وانعكاس بعض الإجراءات المالية كتغيير سعر الصرف عليها.

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