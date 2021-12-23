بعد استلامه لمهامه.. وزير التربية والتعليم المكلّف يناقش أزمة تأخر طباعة الكتاب المدرسي والخُطة الدِّراسية الطارئة

قام وزير التربية والتعليم المكلّف “أحمد أبوخزام” بتسليم مهامه اليوم الخميس، وعقد اجتماعاً طارئاً حضره وكيل الوزارة للشؤون التربوية “مسعودة الأسود” ووكيل الوزارة لشؤون المُراقبات “محسن الكبير” ووكيل الوزارة لشؤون الديوان “علي التبروري” ومُديري المصالح والهيئات، والمراكز، والإدارات، والمكاتب بالوزارة .

حيث تناول الاجتماع أزمة تأخر طباعة الكتاب المدرسي والخُطة الدِّراسية الطارئة في ظل جائحة كورونا واِمتحانات الدور الثاني، وإعلان نتيجة الدور الثاني للشهادات العامة .

وشدّد الوزير في كلمته على ضرورة وضع خُطة تضمن السرعة في عملية الطباعة، وتوزيع الكتب المدرسية التي وصفها بقضية “أمن قومي” على حسب قوله.

كما أكّد الوزير على ضرورة قيام الإدارات، والمكاتب، والهيئات، والمراكز بدورهم الفعلي دون تقصير.

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