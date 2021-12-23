اقتصاد

الاتفاق على حزمة ترتيبات لتفعيل التعاون الاقتصادي بين ليبيا وإسبانيا

تم النشر منذُ 32 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وقعت غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس مع سفارة إسبانيا لدى ليبيا حزمة من الترتيبات التنسيقية للدفع بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين.

ونص الاتفاق الموقع بين رئيس مجلس إدارة الغرفة “فرج دريبيل” ومسؤولة المكتب الاقتصادي بالسفارة الإسبانية “مارغريتا بيلباو” على تنظيم معرض لمصنعي الآلات التي تحتاجها الشركات الصغيرة والمتوسطة في طرابلس خلال العام المقبل ودعوة الشركات الإسبانية للمشاركة في معرض اليخوت العالمي والسيارات 2022 .

وتضمن الاتفاق دعوة الشركات المعمارية في إسبانيا لتقديم عروض تخص استكمال تصميم برجي غرفة التجارة والصناعة بطرابلس بهدف التواصل مع المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة في إسبانيا للاطلاع على التجربة وأساليب العمل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك