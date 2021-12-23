الاتفاق على حزمة ترتيبات لتفعيل التعاون الاقتصادي بين ليبيا وإسبانيا

وقعت غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس مع سفارة إسبانيا لدى ليبيا حزمة من الترتيبات التنسيقية للدفع بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين.

ونص الاتفاق الموقع بين رئيس مجلس إدارة الغرفة “فرج دريبيل” ومسؤولة المكتب الاقتصادي بالسفارة الإسبانية “مارغريتا بيلباو” على تنظيم معرض لمصنعي الآلات التي تحتاجها الشركات الصغيرة والمتوسطة في طرابلس خلال العام المقبل ودعوة الشركات الإسبانية للمشاركة في معرض اليخوت العالمي والسيارات 2022 .

وتضمن الاتفاق دعوة الشركات المعمارية في إسبانيا لتقديم عروض تخص استكمال تصميم برجي غرفة التجارة والصناعة بطرابلس بهدف التواصل مع المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة في إسبانيا للاطلاع على التجربة وأساليب العمل.

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