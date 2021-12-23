“القطراني” يبحث مع وزير التخطيط مستخلصات المشاريع المتعاقد عليها من قبل الحكومة الليبية المؤقتة السابقة

عقد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حسين القطراني اليوم الخميس إجتماعاً مع وزير التخطيط فاخر بوفرنة .

حيث تم مناقشة ومتابعة موضوع مستخلصات المشاريع المتعاقد عليها من قبل الحكومة الليبية المؤقتة السابقة والمحالة من قبل النائب الأول إلى الوزارات المعنية ، والتي ستقوم بدورها بالمراجعة الفنية والمالية لملفات المشاريع ومن ثم ستحيلها إلى وزارة التخطيط لإصدار التفويضات المالية اللازمة .

كما تم أيضاً مناقشة المشاريع التي لم يتم استكمالها بعد ومن ضمنها مشروع طريق الأبيار المتعاقد عليه من قبل الحكومة الليبية المؤقتة وغيرها من المشاريع التي سيتم استكمالها بعد إصدار التفويضات المالية مباشرةً .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية