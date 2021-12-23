الدينار يرتفع أمام الدولار في تداولات آخر الأسبوع

صعد الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية في تداولات السوق السوداء اليوم الخميس، بعد موجة انخفاض مطلع الأسبوع الحالي بسبب توتر أمني شهدته العاصمة.

وارتفع الدينار أمام الدولار عند الساعة الخامسة بمقدار 5 قروش، وتم تداول العملة الأمريكية بــ4.99 دنانير، فيما بلغت قيمة الدولار على صعيد الحوالات الخارجية 4.98 دنانير، أما العملة الأوروبية المُوحدة “اليورو” فقد تم تداولها بــ5.60 دنانير، فيما بلغ سعر غرام الذهب كبر عيار ثمانية عشر 208 دنانير.

وعلى صعيد العملات العربية فقد استقر الدينار التونسي أمام نظيره الليبي، وجرى تداوله في المنطقة الحدودية رأس اجدير بـ 1.75 دينار.

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