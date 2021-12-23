اقتصاد

ديوان المحاسبة يوافق على الدعم الجزئي لبرنامج الحبوب والأعلاف

تم النشر منذُ 57 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وجّه رئيس ديوان المحاسبة المُكلّف علاء المسلاتي، كتاباً للحكومة بشأن برنامج دعم الحبوب والأعلاف الحيوانية.

ونص الكتاب بعدم ممانعته في تنفيذ برنامج دعم الحبوب والأعلاف الحيوانية، على أن تراعي الحكومة الإفصاح عن كافة الإجراءات المرتبطة به من خطط وتعاقدات وآليات التنفيذ، بإحالة المستندات والوثائق الخاصة بها في موعدها وفقاً للقانون.

وأشار الكتاب إلى ضرورة ألا يكون الدعم مجانياً بالكامل، وأن يُحقق الأهداف المتمثلة في تقديم خصم على توريدات الأعلاف بكافة أنواعها، وتتحمّل الدولة نسبة من قيمة الاعتماد المستندي الخاص بالتوريدات، إلى جانب تخصيص الأموال لإحدى الجهات الحكومية المختصة لتتولى شراء الكميات المتاحة من المنتج المحلي وتوريد المتبقي من الاحتياج من الخارج بسعر السوق، وإعادة بيعه للمستفيدين بالسعر المدعوم واستعمال الإيرادات في إعادة الشراء مع ما يتم تخصيصه سنوياً.

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قناة 218 الليبية

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