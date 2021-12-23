ليبيا تحافظ على المركز الرابع عربياً في حجم احتياطيات الذهب

حافظت ليبيا على المرتبة الرابعة من بين الدول العربية الأكثر امتلاكاً لاحتياطي الذهب، حسب تقرير المجلس العالمي للذهب الصادر عن عام 2021.

وأشار التقرير إلى أن ليبيا تمتلك احتياطيات قدرها 116.6 طن، حتى ديسمبر الجاري، وسبقها بذلك المملكة العربية السعودية التي حلّت بالمرتبة الأولى بحجم احتياطيات 323.1 طن، وجاءت لبنان ثانية بأكثر من 268 طناً، والجزائر ثالثة بأكثر من 173 طن، فيما جاء العراق خامساً باحتياطي ذهب قدره 96 طناً.

وكان تقرير المراجعة المالية على عمل المصرف المركزي الذي أعدته شركة ديلويت، أكد أن هناك التزاماً بالغطاء الذهبي من المصرف المركزي، مقابل طباعة العملة المحلية خلال السنوات الماضية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية