وزير الصحة: غياب الميزانية والدعم كانا من ضمن العراقيل أمام تنفيذ خطط الوزارة

قال وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية «علي الزناتي» خلال الاجتماع الاستثنائي لإدارات وزارة الصحة والجهات التابعة للقطاع: شكلنا لجنة لأول مرة في ليبيا تُعنى بوضع سياسات الأكسجين، وكذلك لجنة سياسات الأكسجين أوصت بتوفير 5 مصانع استراتيجية لتوفير إمدادات الأكسجين.

وأضاف بالقول: نحن بحاجة كبيرة جدًا لهذه المصانع ،كما حاجتنا لمصنع وادي الربيع للأكسجين، وكذلك الشركة الليبية لغاز الأكسجين التي ساهمت معنا بشكل كبير وفعّال.

وأشار إلى أننا عند تسلمنا لمهامنا في وزارة الصحة وجدنا مشروعات متراكمة منذ أكثر من ست سنوات ، بقيمة مليار وثلاثمائة وأربعة وثمانين مليون وسبعمائة واثنين وستين دينار ليبي.

كما سعينا لإحياء مراكز علاج الأورام في ليبيا ولكن ما خصص لنا للأسف الشديد هو مبلغ بسيط جدًا، لا يقل عن 2مليار هي القيمة التي تحتاجها هذه المشاريع ولكن خصص منها فقط 20%، حيث أن غياب الميزانية وغياب الدعم كانا من ضمن العراقيل أمام تنفيذ خطط الوزارة.

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