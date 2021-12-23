اللجنة الوزارية المشكلة من مجلس الوزراء تجتمع لمناقشة آخر تطورات مشكلة الكتاب المدرسي

اجتمعت اللجنة الوزارية المكلفة من رئاسة الوزراء الجلسة الثالثة اليوم الخميس، وذلك برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي “عمران القيب”، وبحضور وزير التربية والتعليم المكلف “أحمد فرج ابوخزام” ووزير التعليم التقني والفني “يخلف السيفاو” حيث تم في هذه الجلسة دعوة مجموعة من الشركات المحلية والدولية للاطلاع على مواصفات الكتب المطلوب طباعتها.

كما تم تحديد مدة زمنية قدرها شهر من تسليم النسخة الإلكترونية للكتاب المدرسي، وكذلك تعهدت اللجنة بسداد المبلغ المالي بعد تسليم الكمية كاملة لمركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية، بالإضافة إلى الشركات المحلية والدولية التي تم تكليفها تعهدت بتوريد الكتاب على دفعات وأولى الدفعات سوف تسلم بعد ثلاثة أسابيع من بدء العمل.

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