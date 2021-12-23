الوحدة الوطنية توافق على إنشاء مركز إيوائي متكامل لذوي الإعاقة بمدينة سبها

قامت حكومة الوحدة الوطنية بالموافقة على قرار إنشاء مركز ايوائي متكامل للأشخاص ذوي الاعاقة أسوة بمناطق ليبيا الشرقية والغربية على أن يكون مكانه في مدينة سبها .

حيث يأتي إنشاء هذا المركز تخفيفاً للمعاناة التي يتكبدها مواطنو المنطقة الجنوبية خصوصاً الأشخاص ذوي الاعاقة أثناء سفرهم للحصول على الخدمات التي هم في أمس الحاجة اليها، وذلك بمجهودات من وزير الشؤون الاجتماعية “وفاء الكيلاني” في كتابها الموجه لرئيس حكومة الوحدة الوطنية بشأن الموافقة على إنشاء مركز إيوائي متكامل لذوي الإعاقة بمدينة سبها ، وذلك خلال اجتماع مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية التاسع للعام الحالي 2021 م .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية