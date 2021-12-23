مجلس الوزراء يستحدث منطقة اقتصادية خاصة

أصدر مجلس الوزراء قراراً باستحداث منطقة استثمار حُرة ذات طبيعة خاصة، تُسمّى “المنطقة الاقتصادية الخاصة وادي الحرير ليبيا”.

ونص القرار الذي صدر الأربعاء على تمتع المنطقة الاقتصادية المستحدثة بشخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة، تُطبّق بشأنها أحكـام الـقـانـون رقـم (14) لسنة 2010، ويحدّ المنطقة الاقتصادية المنشأة من الشرق منطقة بن شعيب، وشمالاً أراضٍ خاصـة، بينما تقع قاعدة الوطية العسكرية غربها، ويحدها من الناحية الجنوبية منطقة الكاترة.

وتهدف المنطقة إلى خلق بيئة استثمارية متميزة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية وتنميتها، بالاضافة إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة.

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