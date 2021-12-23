“عون” يبحث مع رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية مجريات الأحداث الأخيرة بشأن الإقفالات والإعتصامات للحقول

اجتمع وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية “محمد عون” اليوم الخميس، مع رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية “العميد علي الديب” .

تناول الاجتماع مناقشة مجريات الأحداث الأخيرة بشأن الإقفالات والإعتصامات للحقول، وكذلك استخدامها كوسيلة ضغط لمطالبهم والأثار السلبية مادياً وفنياً الناجمة عن استمرار الإغلاق.

ومن جهته أكد رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية بأن دور الجهاز هو حماية وتأمين الحقول والموانئ النفطية والمنصات البحرية، كما استنكر ما قامت به هذه المجموعة التي اتخذت مطالبها وحقوقها وسيلة للابتزاز والضغط بالمورد الوحيد للاقتصاد الوطني والضرر يعود على الجميع وما سيترتب عليها من عجز تام في الإيرادات المالية للدولة والتأثيرات المباشرة على حياة الناس والتي تتمثل في انقطاع التيار الكهربائي بسبب توقف إمدادات الغاز والوقود السائل، وكذلك النقص في المحروقات وغيرها من الآثار السلبية الأخرى لو استمرت هذا الإقفال.

ومن جهة أخرى أشاد “عون” بالدور المهم الذي يقوم به جهاز حرس المنشآت النفطية من أجل حماية وتأمين الحقول والموانئ النفطية والمنصات البحرية، منوهاً بأن التبعية الإدارية والمالية للجهاز للمؤسسة الوطنية للنفط والغاز حسب القرارات الصادرة وأخرها قرار المجلس الرئاسي رقم 154 لسنة 2019م، داعياً المعتصمين إلى تغليب المصلحة العامة وأن يسلكوا الطرق القانونية لتنفيذ مطالبهم وليس من خلال الاعتصامات وقفل المنشآت النفطية.

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