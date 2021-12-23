“الحويج” يصدر قراراً بشأن الإصدار الإلكتروني للشهادات السلبية للأسماء التجارية بدءً من هذا التاريخ.. تابع التفاصيل

أصدر وزير الاقتصاد “محمد الحويج” اليوم قراراً بشأن الإصدار الإلكتروني للشهادات السلبية للأسماء التجارية اعتباراً من مطلع العام الجديد عبر منظومة السجل التجاري الجديدة التي هي جزء من منصة الخدمة الإلكترونية الموحدة للوزارة.

وطالب الحويج خلال القرار على كافة مكاتب السجل التجاري المحلية تسليم قوائم الأسماء التجارية التي سبق لها إصدارها إلى مركز المعلومات و التوثيق الاقتصادي ليتم إدراجها في قاعدة البيانات الموحدة للأسماء التجارية في أجل أقصاه 28 ديسمبر 2021م.

كما يأتي القرار بحسب الصفحة الرسمية للدعم الفني لمنظومة السجل التجاري الجديد خطوة في اطار التخفيف من المركزية حيث أصبح اصدار الأسماء التجارية يتم في كل مكاتب السجل التجاري المحلية بعد أن كان مركزياً يقتضي موافقة مكتب السجل التجاري العام.







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