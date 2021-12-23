الحكم المحلي توضح سبب تأخر مرتبات العاملين بالشركات العامة لخدمات النظافة

أكدت وزارة الحكم المحلي عملها على التجهيز لصرف مرتبات شهر ديسمبر للعاملين سابقاً بالشركات العامة لخدمات النظافة والمعينين حالياً في البلديات.

وقالت أن هناك بعض العاملين المستهدفين بالتعيين وصرف مرتباتهم لم ترد بياناتهم للوزارة نتيجة امتناع المسؤولين بتلك الشركات عن تسليم البيانات.

كما أخلت الوزارة مسؤوليتها القانونية والأخلاقية عن عدم تعيين وصرف مرتبات العاملين بتلك الشركات وتحمل المسؤولين بتلك الشركات تبعات امتناعهم عن إحالة البيانات .

وأفادت أنها ستقوم بإحالة كشف بأسماء الشركات الممتنعة عن تسليم البيانات لرئيس الحكومة ورئيس الجمعية العمومية لاتخاذ الإجراءات القانونية وفق ما تمت الإشارة اليه في الكتاب رقم (22442) .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية