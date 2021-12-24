وزارة المالية توضح موعد صرف مرتبات نوفمبر وسبب تأخرها وتكشف عن مفاجأة قريبة

أوضح رئيس الفريق الإعلامي بوزارة المالية “عمر بسيسة” سبب تأخر صرف مرتبات شهر نوفمبر وموعد الصرف.

وقال بسيسة في تصريحات اعلامية نشرتها “صحيفة صدى الاقتصادية” أن سبب تأخر صرف مرتبات شهر نوفمبر يكمن في تضمين بعض المراقبات التعليمية التي لم تعتمد زيادتها والتي تعثر إستلام بياناتها بشهر أكتوبر الماضي و المشمولين بالقانون رقم (4) لسنة 2018.

وتوقع بسيسة في تصريحاته، بأنه ستحال مرتبات نوفمبر إلى مصرف ليبيا المركزي مطلع الأسبوع القادم، مشيراً إلى أن حجماً كبيراً من المتغيرات الآخرى ستتضمنها المرتبات وسيتم الإفصاح عنها لاحقاً.