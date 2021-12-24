بيان هام من مصرف ليبيا المركزي لجميع المُواطنين.. وهذا ما جاء فيه!

اصدر مصرف ليبيا المركزي بياناً هاماً لجميع المواطنين، محذراً من ظهور إعلانات بشأن تطبيقات لمعاملات إلكترونية منسوبة له تتيح إمكانية التعرف على البيانات المصرفية للزبائن.

وقال المصرف المركزي في البيان الصادر عنه إنه لاحظ ظهور إعلانات بشأن تطبيقات لمعاملات إلكترونية عبر الهاتف أو الإنترنت منسوبة للمصرف، تتيح إمكانية التعرف على البيانات المصرفية للزبائن.

وشدد المصرف على عدم وجود أي تطبيق رسمي للمصرف المركزي، محذرًا من أن مثل هذه الإعلانات قد يكون الغرض منها سرقة معلومات شخصية للزبائن.

وأضاف البيان أن أي منتج مصرفي إلكتروني صادر عن مصرف ليبيا المركزي سيتم الإعلان عنه عبر الموقع والصفحات الرسمية للمصرف المركزي الموثقة بالعلامة الزرقاء.