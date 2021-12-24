قاضية إيطالية: لا يمكن اعتبار ميناء طرابلس ملاذًا آمنًا لإنزال المهاجرين

قالت قاضية التحقيق في محكمة أغريغينتو الصقلية، ميكائيلا رايموندو إنه لا يمكن اعتبار ميناء طرابلس كملاذ آمن ضمن المواني التي يجب تخصيصها لإنزال المهاجرين.

جاء ذلك في قرار صدر عن القاضية والذي قاد إلى وقف الإجراءات القانونية ضد قبطان سفينة “سي ووتش” الألمانية كارولا راكيتي، والتي اتهمت، في وقت سابق، بالمساعدة والتحريض على الهجرة غير القانونية.

وأضافت أن مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين أكد أيضًا انعدام إمكانية اعتماد ميناء طرابلس ملاذًا آمنًا.

جديرٌ بالذكر أن مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين سلّط، من خلال تقرير له صدر مؤخرًا، الضوء على وجود آلاف من طالبي اللجوء من المهاجرين واللاجئين بليبيا في ظروف اعتقال تعسفي، لافتًا إلى أنهم يتعرضون للتعذيب وللمعاملة الإنسانية المهينة في ظل انتهاك حقوق الإنسان، وفق ما نقلته وكالة “آكي”.

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