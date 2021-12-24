اقتصاد

صندوق النقد يُمدد فترة تمويل الطوارئ للدول بسبب كورونا

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قرر صندوق النقد الدولي تمديد فترة التمويل الطارئ للدول المتضررة من انتشار فيروس كورونا بشكلٍ واسع، 18شهراً إضافياً.

وأضاف الصندوق في بيان نشرته وكالة الأنباء الفرنسية، أن فترة السماح الجديدة للدول الأشد فقراً ستستمر حتى مايو من عام 2023، بعد أن أعادت عدد من الدول اتخاذ إجراءات احترازية للحد من انتشار متحور فيروس كورونا أميكرون سريع الانتشار، وأغلقت على إثرها مجالها الجوي وقلصت ساعات العمل مع إغلاق المرافق التجارية، ما أدى إلى حدوث مخاوف تنعكس سلبيا على اقتصاداتها.

وفي ذات السياق أعلنت شركات الطيران في العالم، الجمعة، عن إلغاء أكثر من 2000 رحلة بسبب تخوفات من انتشار متحور كورونا أميكرون، في تهديد صريح لقطاع الطيران والسياحة.

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قناة 218 الليبية

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