مصر تعلن عن أول طلب استجلاب عمالة لليبيا

كشف وزير القوى العاملة المصري محمد سعفان، عن أول طلب عمالة في ليبيا عقب تدشين منظومة الربط الإلكتروني بين البلدين.

وتضمن الطلب 58 فرصة عمل في 16 مهنة في المجال الطبي، يشترط للتقديم عليها أن يكون لدى المتقدم خبرة من 5 إلى 15 سنة، والسن من 40 إلى 60 سنة، ما عدا وظيفة اختصاصي أمراض وجراحة الأنف والأذن والحنجرة يشترط أن يكون عمر المتقدم من 37 إلى 55 سنة.

يُذكر أن وزارتُي العمل في ليبيا ومصر وقعتا اتفاقية ثنائية لتنظيم سوق استجلاب العمالة بين البلدين، عبر منظومة إلكترونية، بعد التوقيع على عدد من الاتفاقيات الاقتصادية والمشاريع الإنشائية مع شركات مصرية.

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