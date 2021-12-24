هيئة الرقابة الإدارية فرع ترهونة تبحث مقترح خطة 2022

بحث مدير فرع هيئة الرقابة الإدارية ترهونة، مع مديري الإدارات والوحدات بالفرع، المشاكل والصعوبات التي تواجه سير العمل والوقوف عليها، واقتراح أنجح السبل لحلحلتها وتفاديها.

كما استعرض المجتمعون الخطة المقترحة للعام 2022، والملاحظات المسجلة عليها والأساليب التي يجب اتباعها لتنفيذها على أكمل وجه، وفي الوعاء الزمني المطلوب لها.

وحث إسماعيل مسعود النعاجي، مدير الفرع المسؤولين على بذل المزيد من الجهود، التي تجعل الفرع في مستوى متقدم من ناحية الأداء وسلامة الإجراءات، وصولاً إلى ما من شأنه إنجاح العمل الرقابي بالفرع، كما أكد على ضرورة إحالة التقرير نصف السنوي للعام 2021 في إطار الخطة البديلة قبل نهاية العام الجاري.

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