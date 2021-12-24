ديوان المحاسبة طرابلس يطالب رئيس الحكومة ووزير الصحة إيقاف تنفيذ الاتفاقية الخاصة بشراء اللقاح الصيني ..ويوضح

وجه رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة بطرابلس “علاء المسلاتي” مراسلة إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية ووزير الصحة بحكومة الوفاق الوطنية .

تناولت المراسلة متابعة الديوان موضوع توريد اللقاح فيروس كورونـا ، ومـا أورده بكتابه رقـم ( 6187-19 ) الموجـه إليهم بتـاريخ 2021 / 12 / 01 م والـذي أشـار فيـه الديوان إلى قيـام الحكومـة بالاستعجال في توريد ( 3 ) مليون جرعة بالرغم من عدم تمكنهـا مـن التصرف في الكميات السابقة بسبب عزوف المواطنين تلقي اللقاح الصيني ووجـود كميات كبيرة بمخازن الصحة البعض منها مهدد بانتهاء الصلاحية وقد بلغ الرصيد في 29 نوفمبر إلى ( 5,067,515 ) جرعة ، بالإضافة إلى الشحنات الجاري استلامها وفق اتفاقية كوفاكس بعدد ( 1.2 ) مليون جرعة من عقار فايزر .

وأكد المسلاتي إطلاعه على الإتفاقية المبرمة بالمخالفة عن طريق وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ورئيس مجلس الوزراء أمر التكليف الصادر عن وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية والديوان لصالح شركة ( Royal Strategic Par ) بموجـب الكتاب رقم ( 21265 ) بتاريخ 2021 / 08 / 22 م لشراء عدد ( 2 ) مليون جرعة أخرى من اللقاح الصيني بقيمة ( 52 ) مليون دولار بسعر ( 26 ) دولار للجرعة .

وقال: وحيث أن الديوان أبدى تحفظه بكتابه السابق الإشارة إليه على الكميات الموردة والاسعار التي يرى أنه مبالغ فيها ، خاصة مع ما صاحبت إجراءات التوريد من غموض .

وطالب المسلاتي إيقاف تنفيذ الاتفاقية المشار إليها وعدم اتخاذ أي إجراء من شأنه توريط الدولة في توريدات لا تحتاجها أو الاستمرار في إبرام اتفاقيات يكتنفها الغموض ولا داعي لها .

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