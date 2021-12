مصر تبرم اتفاقًا مع “إيني” للقيام بعمليات استكشافية

أبرمت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية اتفاقية مع شركة “إيني” الإيطالية الرائدة في مجال الطاقة؛ تقضي بالقيام بعمليات استكشاف في منطقتيْ دلتا النيل وخليج السويس، بعد تحقيق نتائج إيجابية للشركة في مصر السنوات الماضية.

وبحسب بيان الوزارة، الجمعة؛ فإن “إيني” ستخصص مليار دولار لتغطية تكاليف عمليات الاستكشاف، إلى جانب تخصيص 20 مليون دولار لحفر آبار نفط في مناطق مختلفة.

وأضافت الوزارة أن عمليات الاستكشاف بمشاركة الشركاء الأجانب؛ تهدف إلى رفع الاحتياطيات للبلاد، وتشجيعهم على ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر.

