مصر: الاتفاقات الأخيرة مع ليبيا تعد أمنًا قوميًا

قال مدير مركز معلومات وإعلام الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عبدالوهاب خضر، إن ما تم الاتفاق عليه مؤخرًا بين وزارتيْ العمل في ليبيا ومصر يعد أمنًا قوميًا لمصر ليس في مجال السياسة والاقتصاد والنواحي الأمنية فقط، بل أيضًا فيما يخص العمال، وتوفير فرص عمل في ليبيا نظرا لما تحظى به ليبيا من موقع جغرافي.

وعزا “خضر” أهمية ليبيا بالنسبة لمصر لكون طرابلس عضوًا في عدد من المنظمات والمؤسسات الدولية، ومن بينها منظمة الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، واتحاد المغرب العربي، وجامعة الدول العربية، بالإضافة إلى حركة عدم الانحياز، ومنظمة التعاون الإسلامي، ومنظمة الدول المصدرة للنفط.

ولفت إلى أن ما شهدته العلاقات الليبية المصرية من تطورات خاصة فيما يتعلق بالعمال سبقتها مراحل عدة مليئة بالأزمات التي لحقت بالعمالة المصرية في ليبيا، وفق ما نقله موقع “القاهرة اليوم”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية