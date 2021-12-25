“الحويج” يقوم بزيارة تفقدية للبرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة

توجه وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج”، بزيارة لمقر البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة، وذلك للوقوف على العراقيل والصعوبات التي تواجهها في أداء مهامها المناطة بها.

كما تفقد الوزير رفقة مدير عام البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة الحاضنة التكنولوجية وخطة عملها وسُبل تعزيز دورها في برنامج التحول الرقمي ، حيث أطلع على البرنامج التنفيذي للخطط المعتمدة من وزارة الاقتصاد والتجارة بهدف تفعيل وتطوير قطاع المشروعات، وكذلك تعزيز دور حاضنات ومراكز الاعمال في تقديم الدعم الفني اللازم لأصحاب المشاريع والأفكار الريادية.

ومن جهته أشاد “الحويج “بدور البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة في تفعيل القطاع، وكذلك تعزيز دوره لتحريك عجلة الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المكانية بما يسهم في رفع الناتج المحلي الإجمالي للقطاعات غير النفطية.

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