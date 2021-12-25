أبرز ما جاء في كلمة “العابد” خلال حفل تخريج الدفعة التدريبية الأولى لموظفي الوزارة ضمن روزنامة التدريب 2022

نظمت وزارة العمل والتأهيل احتفالية تخريج الدفعة التدريبية الأولى ضمن روزنامة التدريب 2022 والتي تم إطلاقها مطلع هذا الشهر، حيث تمت مراسم الحفل بحضور وزير العمل والتأهيل «علي العابد» ووكلاء الوزارة «حسام المزوغي» «عبدالناصر العقيلي» ومستشار وزير الشغل التونسي والقائم بالأعمال الليبي بالسفارة الليبية بتونس بالإضافة إلى حضور مدراء الإدارات والمكاتب والجهات التابعة للوزارة .

وأشار العابد في كلمته بأن البرنامج التدريبي والعالم يتغير من حولنا بسرعة، مع تطور التكنولوجيا والتغيرات التي تطرأ على نظم الإدارة الحديثة باستمرار، الأمر الذي استدعى إلى إقامة البرامج التدريبية للموظفين على المستوى الوطني ومن كل المدن والقرى الليبية والبالغ عددهم 200متدرب، وذلك إيمانا بأن التدريب المستمر للمُوظَّف يجعله دائم الاتصال بما يحدث في بيئته لكي يسعى لمواكبة التطوُّرات العلميَّة في شتى المجالات .

وأكد باختيار تونس لأسباب كثيرة ولما تحظى بها الكفاءات التونسية من سمعة جيدة ، مبيناً أن التدريب المهني هو قاطرة لبناء برامج مشتركة للتعاون بين البلدين في عدة مجالات .

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