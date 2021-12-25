الرقابة الإدارية بترهونة تناقش الخطة المقترحة للعام 2022 م

عقد مدير فرع هيئة الرقابة الإدارية ترهونة “إسماعيل النعاجي ” ومديري الإدارات والوحدات بالفرع اجتماعاً.

تناول الاجتماع مناقشة جملة من المشاكل والصعوبات التي تواجه سير العمل والوقوف عليها واقتراح أنجح السبل لحلحلتها وتفاديها، كما تم مناقشة الخطة المقترحة للعام ” 2022 م ” والملاحظات المسجلة عليها والأساليب التي يجب اتباعها لتنفيذها على أكمل وجه وفي الوعاء الزمني المطلوب لها.

حيث تم التأكيد على ضرورة إحالة التقرير نصف السنوي للعام 2021 م في إطار الخطة البديلة قبل نهاية العام الجاري، وكذلك التأكيد على مديري الإدارات الرقابية والفنية لمتابعة إنجاز الإحصائيات للأعضاء والموظفين الفنيين التابعين لهم وإحالتها لإدارة التفتيش وتقييم الأداء في المواعيد المحددة.

وفي ختام الاجتماع تم الإتفاق على متابعة ما يصدر عن الفرع من مخاطبات للجهات العامة ومدى تقيد الجهات العامة بالالتزام بما يرد فيها من الإدارات الفنية بالفرع.

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