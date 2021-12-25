حرس المنشآت النفطية: الحقول لازالت مقفلة لهذه اللحظة والمفاوضات لم تتوصل لحل حتى الآن

أكد المكتب الإعلامي لجهاز حرس المنشآت النفطية في تصريح للرائد، السبت، استمرار إغلاق حقل الوفاء من قبل المجموعة التابعة لحرس المنشآت.

وأفاد المكتب الإعلامي أن إدارة الجهاز تواصلت مع المجموعة للتفاوض، وطالبتهم بإعادة فتحها، ولكن لم يتم التوصل إلى حل حتى الآن.

وقال مكتب حرس المنشآت إن إغلاق حق الوفاء تسبب في توقف إنتاج كافة الحقول؛ بسبب ارتباطها مع بعضها في صمام واحد، لافتاً إلى أن رئاسة الجهاز تواصلت مع أعيان وحكماء المنطقة؛ لإيجاد حلول لهذه المشكلة، ولكن لا توجد نتيجة حتى هذه اللحظة.

وأضاف المكتب الإعلامي أن مغلقي الحقل متمسكون بمطالبهم المتمثلة في صرف علاوة حقلية وعلاوات مالية وأرقام عسكرية دون الانضمام لدورات التأهيل والتدريب، وهذا الأمر مخالف للوائح التنظيمية الخاصة بحرس المنشآت.

يشار إلى أن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله أعلن الأسبوع الماضي فقدان أكثر من 300 ألف برميل يوميا؛ جراء إغلاق 4 حقول نفطية، أي نحو ثلث الإنتاج الوطني اليومي.