ليبيا تُحافظ على مرتبتها الرابعة عربياً في احتياطيات الذهب

حافظت دولة ليبيا على ترتيبها الرابع عربياً، في امتلاك أكبر احتياطيات الذهب.

جاء ذلك بحسب تقرير صادر عن المجلس العالمي للذهب، كشف عن أن ليبيا لا زالت تحافظ على مرتبتها الرابعة من بين الدول العربية الأكثر امتلاكاً لاحتياطي الذهب.

وأشار تقرير المجلس الصادر عن عام 2021م، إلى أن ليبيا تمتلك احتياطيات قدرها (116.6) طن، حتى ديسمبر الجاري، وسبقها بذلك المملكة العربية السعودية التي حلّت بالمرتبة الأولى بحجم احتياطيات قدرت بـ(323.1) طن، بينما لبنان جاءت في المرتبة الثانية بأكثر من (268) طناً، تلتها الجزائر في المرتبة الثالثة بأكثر من (173) طن، فيما جاء العراق خامساً باحتياطي ذهب قدره (96) طناً.

