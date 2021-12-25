أويل برايس: فوضى الانتخابات الليبية تهدد إنتاج النفط و صادراته

أورد موقع أويل برايس الأمريكي إن انتاج وصادرات النفط الليبي يتعرض للتهديد مرة أخرى حيث أن يتم تأجيل الانتخابات الرئاسية لفترة من الوقت في حين تم إغلاق أكبر حقول النفط في البلاد .

وأضاف الموقع إنه قبل يومين من الانتخابات المقرر إجراؤها أمس الجمعة 24 ديسمبر ، لم يتم نشر أي قائمة نهائية بالمرشحين ويعتقد القليلون أن التصويت سيستمر، أغلق رئيس مفوضية الانتخابات في ليبيا اللجان الانتخابية يوم الثلاثاء ، مما يجعل المحللين والمراقبين يشككون بشدة في أن الانتخابات ستجرى كما هو مخطط لها.

وأوضح أويل برايس إن ليبيا التي بلغ إنتاجها النفطي 1.140 مليون برميل يوميا في نوفمبر وفقًا لأحدث تقرير سوق النفط الشهري لمنظمة أوبك مُستثناة من تخفيضات إنتاج أوبك على وجه التحديد بسبب وضعها الأمني ​​الهش .

في الأشهر الأخيرة تمتع إنتاج ليبيا وصادراتها من النفط باستقرار نسبي وتخطط البلاد لزيادة إنتاج الخام وهو مصدر مهم لدخل الدولة ولكنه أيضًا مصدر الخلاف في تخصيص عائدات النفط وفقا للموقع.

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