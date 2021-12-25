خاص.. بالوثائق: مصادر بشركات الإتصالات تكشف لصدى الاقتصادية أن تغيير مجلس إدارة شركة المدار مخالف لحكم قضائي نافذ .. ويوضح

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على قرار الجمعية العمومية لشركة المدار الجديد رقم (5) لسنة 2021 الخاص بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة المدار ويرأسها “عبد الخالق عاشور” كرئيس غير متفرغ.

حيث صدر هذا القرار ب9 فبراير 2021 ، وتقول مصادر بشركة الإتصالات لصدى الاقتصادية أن تغيير الجمعية العمومية لشركة المدار اليوميين الماضيين من قبل رئيس شركة القابضة للإتصالات محمد بن عياد يعد مخالفاً لحكم قضائي نافذ .

وتقول المصادر أن الشق القانوني واضح والمحكمة أفادت أن الاستشكال الذي تقدمو به غير مقيد والذي إما أن يكون مزور أو لم يتم وفقاً للإجراءات القانونية وبالتالي فإن اجتماع الجمعية العمومية برئاسة رئيس شركة القابضة للإتصالات محمد بن عياد باطل لوجود حكم ضده.

كما كشف المصدر عن مراسلة هيئة الرقابة الإدارية طرابلس والتي أفادت من جهتها عدم إحداث أي تعديل أو تغيير بالسجل التجاري لشركة المدار إلا بعد الإنتهاء من البحث في الشكوى من طرفهم .

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