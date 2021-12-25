اقتصاد

“ميشيل مارسيليا”: صناعة الطاقة الليبية تحتاج إلى إعادة هيكلة

تم النشر منذُ 28 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد رئيس الاتحاد الدولي للطاقة في إيطاليا ميشيل مارسيليا، أن صناعة الطاقة الليبية تحتاج إلى إعادة هيكلة كاملة.

وأضاف مارسيليا في تصريح لصحيفة ” إل جورنالي” الإيطالية، أن 75% من النفط في ليبيا ما زال يحتاج لعمليات استكشاف، مشيراً إلى أن عدم استقرار الأوضاع في ليبيا يجعل من مهمة الاستثمار صعبة، لافتاً في الوقت ذاته إلى أهمية الاستثمارات الليبية لمستقبل الشركات الإيطالية.

جدير بالذكر، أن تصريح رئيس الاتحاد الدولي للطاقة في إيطاليا يأتي في وقت يتواصل فيه إغلاق صمام الحمادة الرابط بين حقل الشرارة، والذي تشغله شركة أكاكوس للعمليات النفطية، وميناء الزاوية، على خلفية اعتصام نفّذه مسلحون تابعون لحرس المنشآت النفطية في المنطقة الغربية.

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قناة 218 الليبية

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