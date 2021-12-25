مصادر بالإتصالات ترد في تصريح لصدى وتؤكد أن تغيير مجالس الإدارة قانوني ..وتطرح عدة تساؤلات

أكدت مصادر بشركات الإتصالات في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية أن الاجتماع وتغيير مجلس إدارة شركتي ليبيانا والمدار قانوني وتم وفق القانون التجاري والنظام الأساسي .

وأفادت بالقول: رئيس مجلس إدارة شركة المدار يتهرب من التغيير ويحاول السيطرة واخفاء أسرار مهمة داخل الشركة لتوليه السلطة لمدة 17 عام دون تغيير وهذا يطرح تساؤلات كبيرة لماذا لا يريد التغيير ؟

وتابعت المصادر بالقول: الحكم القضائي صادر ضد هيئة المراقبة وليس الجمعية العمومية ، مع وجود استشكال أوقف الحكم القضائي بحكم القانون وبالتالي يبطل تنفيذ الامر الولائي .

وقالت أنه قد تم اعلام كل الجهات ذات العلاقة من القضاء عن طريق محضر بقبول الاستشكال وايقاف الآمر الولائي الذي صدر ضد هيئة المراقبة وليس الجمعية العمومية ، وما يحصل هو عصيان للقانون ومحاولة إبقاء الدكتاتورية التي إنتهت وفق قول المصادر .

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