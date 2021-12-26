وزير التخطيط : الحكومة خصصت أكثر من 17 مليار دينار لمشاريع التنمية وإعادة الإعمار وهذا مايُحدث للمرة الأولى منذ عام 2013

صرّح وزير التخطيط “خاطر بوفرنة” لمنصة حكومتنا الرسمية يوم السبت 25 ديسمبر 2021 حول خطة عودة الحياة الصادرة من حكومة الوحدة الوطنية.

حيث أكدّ على تخصيص مبلغ 17 مليار دينار لمشروعات التنمية وللمرة الأولى منذ عام 2013 يتم صرف ميزانية الباب الثالث، حيث وُزّعت هذه المخصصات على 2847 مشروعاً في مختلف مناطق ومدن البلاد، وكان لمشروعات النفط والكهرباء النصيب الأكبر بنسبة 25‎%‎.

كما قال أن الحكومة سيّلت مبلغ 250 مليون دينار لجهاز تنمية وتطوير المدن في الجانب الشرقي للبلاد، ومن هذه الميزانية صُرفت 10 مليار دينار والتي تعتبر 60‎%‎ من إجمالي الميزانية كدُفعة أولى لتفعيل أكثر من 800 مشروع.

منها 100 مليون دينار لدعم صناديق إعمار مدن بنغازي ودرنة وأُخرى مثلها لصيانة جامعة بنغازي، كذلك تخصيص 102 مليون دينار لمشاريع المدينة الرياضية بنغازي.

و85 مليون دينار لإنشاء مدرجات بجامعة بنغازي ومبلغ آخر بنفس القيمة لعددٍ من الكُليّات الأخرى، وتخصيص ميزانية لمشاريع هامة مثل خط مياه مشروع النهر الصناعي في بلدية بنغازي وضواحيها، و47 مليون دينار لمركز بنغازي الطبي، وتخصيص 24 مليون و500 ألف للأندية الرياضية الكُبرى في المدينة.

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