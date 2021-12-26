«المركزي» يعلن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار (الاحد 26 ديسمبر 2021)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاحد 26 ديسمبر 2021، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.5964 دينار.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.2027 دينار، والجنيه الاسترليني 6.1528 دينار، والليرة التركية 0.4321 دينار، والدولار الكندي 3.5868 دينار ليبي، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2239 دينار، والدرهم الإماراتي 1.2514 دينار، والدينار التونسي 1.5994 دينار ليبي، والدرهم المغربي 0.4963 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الاحد 26 ديسمبر 2021: