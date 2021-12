توقع تقرير أن يتجاوز الناتج الاقتصادي العالمي حاجز100 تريليون دولار لأول مرة في 2022م، وأن تفوق الصين على أمريكا باعتبارها الاقتصاد الأول بالعالم سيستغرق وقتا أطول قليلا مما كان يعتقد سابقا.

وبحسب ما نقلت وكالة “رويترز” عن شركة الاستشارات البريطانية “سيبر” فإن الصين ستصبح أكبر اقتصاد في العالم من حيث القيمة الدولارية في عام 2030، أي ما يزيد عامين عما تم توقعه في تقرير جدول الرابطة الاقتصادية العالمية في العام الماضي.

ونوهت “سيبر” في تقريرها، إلى أنه يبدو أن الهند على وشك تجاوز فرنسا العام المقبل، ثم بريطانيا في عام 2023 لاستعادة مكانتها كسادس أكبر اقتصاد في العالم.

وأظهر التقرير أن ألمانيا في طريقها لتجاوز اليابان من حيث الناتج الاقتصادي في عام 2033، ويمكن أن تصبح روسيا من بين أكبر عشر اقتصادات بحلول عام 2036، كما يبدو أن إندونيسيا في طريقها لاحتلال المركز التاسع في عام 2034.

The post توقعات بتجاوز الاقتصاد العالمي حاجز 100 تريليون دولار appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا