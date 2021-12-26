“المركزي” يواصل إرسال السيولة النقدية للمصارف التجارية

أفاد مراسل 218 بمدينة أوباري عن وصول سيولة نقدية للمصارف قُدّرت بنحو 20.6 مليون دينار، ضمن خطة مصرف ليبيا المركزي لمعالجة أزمة التدفق المالي.

ووصلت شحنة أخرى من السيولة لمدينة غات بقيمة 11 مليون دينار، تمهيداً لصرفها على زبائن المصارف العاملة بالمدينة، خصص منها 10 ملايين دينار للمصرف التجاري الوطني، ومليون دينار لمصرف شمال أفريقيا، فيما شرع مصرف الجمهورية فرع المغاربة بمدينة طرابلس في توزيع السيولة النقدية بسقف سحب عند 2000 دينار.

ويأتي توزيع الشحنات المالية بالتزامن مع إحالة مرتبات عدد من القطاعات العامة لشهرَي أكتوبر ونوفمبر، من وزارة المالية.

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