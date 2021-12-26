خاص.. إدارة شركة المدار تؤكد أنها تعرض بشكل دوري للفحص من الرقابة والديوان ..وتكشف التفاصيل

ردت إدارة شركة المدار الجديد في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية على تصريحات مصادر بشركات الإتصالات لصدى بالقول أنها تُعرض بشكل دوري للفحص من هيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة وهي الشركة الوحيدة التي جميع ميزانياتها معتمدة حتى سنة 2019 و2020 وهي متواجدة من شهر مارس 2021.

وقالت إدارة شركة المدار الجديد أنه ليس لها أي أسرار وخفايا وإن صدقت هذه الادعاءات لكانت واضحة في تقارير الفحص.

كما كشفت الإدارة بالشركة أن الجدول القانوني بين شركة المدار الجديد وأي جهة كانت فتتولاها هيئة الرقابة الإدارية فهي المختصة بتحديد الصواب من الخطأ ونحن في انتظار ما تُقره.

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