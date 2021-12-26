لأول مرة.. الاقتصاد العالمي سيتخطى 100 تريليون دولار في 2022

ذكر تقرير لمركز أبحاث الاقتصاد والأعمال في لندن، أن الاقتصاد العالمي يتجه خلال العام المقبل لتجاوز عتبة 100 ترليون دولار للمرة الأولى في تاريخه، وذلك بفضل التعافي المتواصل من تداعيات فيروس كورونا.

ووفق المركز فإن الارتفاع المتوقع للناتج المحلي الإجمالي العالمي، يأتي على الرغم من استمرار ارتفاع معدلات التضخم، ولذلك قد يكون من الصعب على صُناع السياسات تفادي إعادة توجيه اقتصاداتهم نحو الركود.

ومن جهته، أكد نائب رئيس مجلس إدارة مركز الأبحاث، أن المسألة التي تتمتع بأهمية خلال العقد الثاني من القرن الحالي تتعلق بطريقة تعامل اقتصادات العالم مع ارتفاع معدلات التضخم.

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