اقتصاد

وصول 3500 طن من الغاز المسال لميناء طرابلس البحري

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وصلت إلى ميناء طرابلس البحري ناقلة غاز إكسبلورر التابعة للوكيل الملاحي شركة العالمية، وعلى متنها ثلاثة آلاف وخمسمائة طن من الغاز المسال.

الشركة الليبية للموانئ أعلنت أيضاً عن رسو السفينة نورلاند التابعة لشركة الربان العالمية للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها تسعمائة وسبعة وثلاثون رأساً من العجول، كما استقبلت أرصفة الميناء الباخرة تقنيتي التابعة للوكيل الملاحي الربان العالمية، وعلى متنها خمسة عشر ألف طن من القمح.

يُذكر أن ميناء طرابلس استقبل الأيام الماضية أطناناً من حبوب الصويا والأسمنت السائب، بالإضافة لتصدير 2500 طن من الخردة.

 

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قناة 218 الليبية

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