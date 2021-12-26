صندوق دعم الزواج بنغازي يستمر في استلام مستندات المستفيدين من المنحة

بنغازي 26 ديسمبر 2021 (وال) _ صرح منسق صندوق دعم الزواج بنغازي السيد عبدالسلام المسماري _ لوكالة الأنباء الليبية _ أن الصندوق مستمر في استلام المستندات المطلوبة من الشباب المستفيدين من منحة الزواج، وذلك بمقر وزارة الشباب بالمدينة الرياضية بنغازي.

وأشار المسماري إلى أن عدد المستفيدين من المنحة وصل إلى قرابة ثلاثة آلاف مستفيد من المليار الثاني المخصص، حيث تم تجهيز الصكوك والمصادقة عليها، على أن توزع نهاية الأسبوع القادم.

وتابع: (فيما يخص التسليم بدأنا شرعا باستلام الملفات و القوائم، و جهزت بأسماء المستفيدين في منحة الزواج الصادر عن رئيس الوزراء).

وأكمل المسماري: (بالنسبة للتوزيع يتم أخذ كل يوم 400 أسم بالنسبة لبنغازي، حيث تعتبر بنغازي كان لها النصيب الأكبر بإعتبار عدد مستفيديها 3300 مستفيد هذا بإعتبار المجموعة الثانية، و بالنسبة لعدد المستفيدين بالكامل 6060 مستفيد بين رجل ومرأة وتم استلام وإيداع الملفات ووضعهن في الصندوق)٠ (وال _ بنغازي) أ س / ه ع

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