الوحدة الوطنية توجه كتاب مراسلة بإيقاف كافة الإجراءات الواردة بمحضر اجتماع الجمعية العمومية لشركتي المدار الجديد للاتصالات الهاتفية وليبيانا للهاتف المحمول

وجه مستشار ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية “زهير أحمد محمود” رسالة إلى رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة الليبية للبريد للاتصالات وتقنية المعلومات القابضة.

حيث نصت الرسالة على أن توقف الإجراءات الواردة بمحضر اجتماع الجمعية العمومية لشركة المدار الجديد للاتصالات الهاتفية، وشركة ليبيانا للهاتف المحمول المتخذة في الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى إيقاف عقد اجتماعات الجمعية العمومية للشركات التابعة للشركة الليبية للبريد للاتصالات وتقنية المعلومات القابضة إلى حين إشعار آخر.

كما وجه مراسلة أخرى إلى وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية تقتضي بعدم إحداث أي تغيرات جديدة في السجل التجاري العام لصالح شركتي المدار الجديد للاتصالات الهاتفية وليبيانا للهاتف المحمول، وذلك لحين إشعار آخر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية