خبير اقتصادي يتوقع موعد ارتفاع الدولار الامريكي مقابل الليرة التركية

قال الخبير الاقتصادي التركي، أتيلا يشيلادا، إن سعر صرف الدولار مقابل الليرة التركية سيرتفع من جديد، مشيراً إلى أن “نظام إيداع الليرة المحمي بالبورصة الذي أدخلته حكومة حزب العدالة والتنمية سينهار في 4 يناير (كانون الثاني) 2022″، وسيبدأ سعر الدولار في الارتفاع مرة أخرى.

وارتفعت قيمة الليرة التركية مؤخراً، وسجل الدولار 11 ليرة، بعد أن كان يقترب من 17 ليرة، وفقاً لما ذكره موقع صحيفة “زمان” أمس.

وذكر يشيلادا أن الأتراك هرعوا إلى العملة الأجنبية ليس بسبب انخفاض قيمة الليرة مقابل العملة، ولكن لأنهم كانوا يخشون آثار التضخم النقدي.

وأضاف يشيلادا، “قد تستمر الليرة في الارتفاع مقابل سعر الصرف حتى نهاية العام، ولكن أولئك الذين يسارعون إلى شراء العملات الأجنبية لمجرد الذعر من تجنب المكاسب بين عشية وضحاها أو المزيد من الخسائر سيصابون بخيبة أمل ويتبادلون عملتهم الأجنبية”.

وأشار الخبير، إلى أن نموذج الاقتصاد الجديد والمتغير باستمرار في تركيا بسبب أردوغان لن ينجح، وقال يشيلادا: “لن يعمل هذا النظام، لكننا سنكون قادرين على القياس بوضوح شديد عندما ينفجر بأيدينا، اعتباراً من 4 يناير (كانون الثاني)”.