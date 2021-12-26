خلال اجتماعه مع الشركة الليبية للموانئ.. صنع الله يقترح على الشركة المساهمة في تصنيع إجراء من منصات الحقول البحرية الجديدة بمصراتة

اجتمع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” اليوم الأحد، مع رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للموانئ “محمد حمدان” ومدير الإدارة البحرية بالشركة “منصور الحداد” ومدير فرع الشركة زوارة “فوزي الإدريسي”ومستشار الشركة “سالم زوبي” ومدير عام ميناء زوارة البحري “زهير المسخوط” .
تناول الاجتماع مناقشة التعاون المشترك بين المؤسسة والشركة، كما تم استعراض إحتياجات المؤسسة من مشروع تفعيل وتطوير القاعدة البحرية وميناء زوارة البحري، وكذلك إمكانية الاستعانة بخبرات من إدارات المؤسسة المختصة في تنفيذ هذا المشروع.
ونوقش أيضاً المعايير المتعلقة بالسلامة البحرية والأمن، وكذلك سبل مكافحة التلوث البحري سعياً للمحافظة على البيئة البحرية.
ومن جهته أكد “صنع الله” على أن المؤسسة ستقوم بالتنسيق بين إدارتها “الصيانة والمشاريع، والصحة والسلامة والبيئة” والشركة الليبية لتسخير الإمكانيات وإنجاز المشاريع التي تخدم الصالح العام وتدعم الاقتصاد الوطني، حيث اقترح “صنع الله” على الشركة مساهمتها في تصنيع إجراء من منصات الحقول البحرية الجديدة بمصراتة .
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