خلال اجتماعه مع الشركة الليبية للموانئ.. صنع الله يقترح على الشركة المساهمة في تصنيع إجراء من منصات الحقول البحرية الجديدة بمصراتة

اجتمع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” اليوم الأحد، مع رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للموانئ “محمد حمدان” ومدير الإدارة البحرية بالشركة “منصور الحداد” ومدير فرع الشركة زوارة “فوزي الإدريسي”ومستشار الشركة “سالم زوبي” ومدير عام ميناء زوارة البحري “زهير المسخوط” .

تناول الاجتماع مناقشة التعاون المشترك بين المؤسسة والشركة، كما تم استعراض إحتياجات المؤسسة من مشروع تفعيل وتطوير القاعدة البحرية وميناء زوارة البحري، وكذلك إمكانية الاستعانة بخبرات من إدارات المؤسسة المختصة في تنفيذ هذا المشروع.

ونوقش أيضاً المعايير المتعلقة بالسلامة البحرية والأمن، وكذلك سبل مكافحة التلوث البحري سعياً للمحافظة على البيئة البحرية.

ومن جهته أكد “صنع الله” على أن المؤسسة ستقوم بالتنسيق بين إدارتها “الصيانة والمشاريع، والصحة والسلامة والبيئة” والشركة الليبية لتسخير الإمكانيات وإنجاز المشاريع التي تخدم الصالح العام وتدعم الاقتصاد الوطني، حيث اقترح “صنع الله” على الشركة مساهمتها في تصنيع إجراء من منصات الحقول البحرية الجديدة بمصراتة .

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