توقعات بتجاوز الاقتصاد العالمي 100 تريليون دولاراً لأول مرة في 2022

توقع تقرير لشركة الاستشارات البريطانية “سيبر”-اليوم الأحد- أن الناتج الاقتصادي العالمي سيتجاوز 100 تريليون دولار لأول مرة العام المقبل وأن تفوق الصين على الولايات المتحدة الأميركية -باعتبارها الاقتصاد الأول في العالم- سيستغرق وقتاً أطول قليلاً عما كان يُعتقد سابقاً-وفقاً لما نقلته وكالة رويترز للأنباء.

وأظهر تقرير “سيبر” أن تصبح الصين أكبر اقتصاد في العالم من حيث القيمة الدولارية في عام 2030 أو ما يزيد عامين عما تم توقعه في تقرير جدول الرابطة الاقتصادية العالمية في العام الماضي 2020 م.

وأضاف تقرير “سيبر” أن الهند على وشك تجاوز فرنسا العام المقبل ثم بريطانيا في عام 2023 لاستعادة مكانتها كسادس أكبر اقتصاد في العالم.

وأظهر التقرير أيضاً أن ألمانيا في طريقها لتجاوز اليابان من حيث الناتج الاقتصادي في عام 2033 م، ويمكن أن تصبح روسيا من بين أكبر 10 اقتصادات بحلول عام 2036 كما يبدو أن إندونيسيا في طريقها لاحتلال المركز التاسع في عام 2034.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية